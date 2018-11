Maksuamet võtab maksuvõlglaste tegelikud juhid pihtide vahele

«Mingil hetkel tahaks eetrisse tulla küll sellise lausega, et nüüd on nii, et enam variisikuid ja tankiste ei kasutata,» ütles maksu- ja tolliameti juriidilise valdkonna juht Airi Jansen-Uueda, vahendab Äripäev.

«Kahjuks ma praegu seda öelda ei saa. Aga see seadusemuudatus on ikkagi samm selles suunas. Need meetmed, mida me saame rakendada uue regulatsiooniga, aitavad kaasa turu läbipaistvuse suurendamisele ja võrdse konkurentsi saavutamisele,» rääkis ta.

Jansen-Uueda sõnul on nad üle 12 aasta tegelenud kolmanda isiku vastutusega, kuid nüüd tänu seadusemuudatusele saavad nad minna kaugemale ehk võtta vastutusele ka isikud, keda ei saa siduda otseselt juriidiliselt äriühinguga registrikaardi kaudu.

«Nad ei ole kunagi olnud juhatuse liikmed, aga tegelikult on nende nii-öelda orkestreerimisel äriühing tegutsenud. Kui me saame öelda, et maksuvõla tekitamine ja tasumisest hoidumine on olnud nende tahtlik tegevus, siis saame nad ka pärast seadusemuudatuse kehtima hakkamist vastutusele võtta,» lubas naine.