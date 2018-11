Musk: töötajad peaksid panustama 80-100 tundi nädalas

Küsimusele, mitu tundi peaks sellisel juhul töötaja panustama, vastas Musk, et see oleneb inimesest, aga keskmiselt 80 tundi, ulatudes vajadusel 100 tunnini.

Teslat on varasemalt süüdistatud töötajate halvas kohtlemises. Näiteks kirjutas Bloomberg, et kui ettevõttel tekkis probleeme Model 3 autode tootmiseesmärkide saavutamisega, siis sunniti töötajaid tegema 12 kuni 16-tunniseid vahetusi, et saada valmis 5000 autot nädalas.