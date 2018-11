Beebitoiduäri hakkas kiirelt silkama

Sügavkülmutatud püreekuubikuid valmistava Saaregurmee juht Sink räägib, et sai oma lastele vajaliku tooraine alguses kõik maalt oma vanematelt, mahetalust. Samas tõdeb ta, et valdaval enamikul lastega peredest sellist võimalust siiski pole, ehkki korralik mahe ja puhas tooraine on beebidele väga tähtis.

«Siis tuligi mõte, kuidas viia Eesti mahetoitu tarbijatele lähemale. Eriti lihapüreede tegemine on selline väga tüütu tegevus, et kes ise on teinud, see teab väga hästi. Sellele väga head alternatiivi pole, ongi ainult purgitoit,» räägib ta. Üks asi, mida vanematel aga ei ole, on aeg. «Järelikult meie toit peab ka olema seal, kus ta on kättesaadav,» räägib Saaregurmee asutaja.

Tootmisega alustas firma tänavu veebruari keskel ning praegu on kaup kättesaadav Selverites Saaremaal, Tallinnas ja Tartus, Stockmannis, Mahemarketis ja ka Coopi Saaremaa kauplustes. Parajasti on läbirääkimised käimas veel mõningate kauplustega. «Üksjagu juba on neid müügikohti,» ütleb Sink tagasihoidlikult.

Ettevõte töötab vaikselt ka ekspordiplaanide kallal, esimesed näidised on Saaregurmee saatnud teele Saksamaale ja ka Soome. «Olen selles osas optimistlik,» märgib Sink.

Tema sõnul Saaregurmeel Eesti turul otseseid konkurente pole. «Ütleme nii, et teadlikud tarbijad oskavadki väga meie toodet väärtustada, alternatiiv sellele ongi kodus tegemine. Kodus tegemisega on ka aga see, et kas sa saad seda väärtuslikku toorainet, mis tõesti on värske ja kohalik. Seda saada on juba oluliselt raskem,»tõdeb ta taas.

Kas aga kodumaisest toorainest kaup on purgikonkurentidest kallim? «Kahjuks see on niimoodi,» ütleb Sink. «Kuna meil on käsitöö ja meie idee on alati olnud kohalikele väikestele mahetootjatele maksta õiglast tasu, siis paraku see on kallim kui tavaline purgitoit.»

Samas usub ta, et kuna Eestis on emapalk, siis on see ikkagi võimalik soetada. «Ma loodan, et see jõuab võimalikult paljudeni ja kelleni ei jõua, on endal vahendid teha seda ise. Mis me teeme, on põhiliselt see, et hoiame vanemate aega kokku, kes ise teha ei jõua,» räägib Sink.

Praegu on Saaregurmee tootlikkus umbkaudu 160 pakki päevas, aga see tuleval aastal suurendab ettevõte tootmist kuni 1000 pakini päevas. «See oleneb hästi palju ka toorainest, kuna liha on ajamahukam kui näiteks porgand või midagi sellist,» räägib Sink.