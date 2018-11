Venemaa eksminister: majanduskasv on nagu pärast Teist maailmasõda

«Ja tänane üldine kasvupotentsiaal, isegi neil edukatel aastatel, mis annavad meie majandusele väikese kasvutempo, on kõigest 1,6-1,8 protsenti. Tänavu saab see tõenäoliselt olema umbes 1,6 protsenti, ametlikust prognoosist vähem,» lisas ta.

«Arvestades seejuures, et nafta hind on kaks korda suurenenud, sealhulgas nafta hind, mis on alati olnud meie majanduse ajamiks, kasvab, isegi see ei peata kasvutempo edasist aeglustumist,» ütles riigi pearaamatupidaja.