Eesti puitmajakuningas: kõigele ei saa vastu olla

Ta leidis, et eestlased tahavad hirmsasti kõigi asjade vastu võidelda, eriti viimastel aastatel on seda väga märgata, mis viib kasvõi selleni, et töösturid ehitavad tehase Eesti asemel Lätti. «Võib-olla peaks ka poliitikud siinkohal veidi peeglisse vaatama ja rahvale paremini asju tutvustama,» ütles Kalev.

«Aga päris patja ei nuta ja ise tuleb ka pingutada, sest nii ei saa, et ainult kuskilt nõuame ja eeldame, et saame toetusi ja nii edasi. Ma arvan, et see on meid ka karastanud, et keegi ei ole meile kuskilt lihtsalt niisama ülemäära palju raha andnud. Ja iseenesest tekitab see hea tunde, et saame ise hakkama,» rääkis ettevõtja.

Tööjõupuuduse kohta ütles Kalev, et kuigi töötajaid on üha keerulisem leida, ei saa öelda, et päris katastroof oleks. «Me peame arvestama, et me ei ole odava tööjõu maa. Palgakulu kasvab, peame mõtlema, kus on need muud kohad, kus olla efektiivsem,» selgitas tööstur.

«Ja peame mõtlema, kuidas saaksime inimestele rohkem maksta, et nad oleks ka motiveeritud. Üks hetk automatiseeritakse tehas küll ära, aga see inimene jääb sinna mingil määral ikka alles.»