Harju Elekter sai Soomest suure lepingu

Harju Elektri ja Caruna vahel 19. detsembril 2016. aastal sõlmitud leping on kasvatanud oluliselt alajaamade tootmist Harju Elekter Grupi Eesti ja Soome tehastes. Lisaks tavapärasele toodangule on ainuüksi Caruna Grupile valmistatud üle 1000 komplektalajaama aastas ning see on tõstnud alajaamade aastatoodangu siinsetes tehastes enam kui 4000 alajaamani.