Hiina netikaubanduskuningas Jack Ma on kommunist

Liikmelisuse avaldas eile Kommunistliku Parteikontrolli all olev päevaleht, kes avaldas tänu inimestele, kes on kõige rohkem Hiina majandust moderniseerinud. Samas ei öelnud leht, mis ajast Ma partei liige on.

Uudis tuli paljudele üllatusena, kaasa arvatud ärikonsultant Duncan Clark, kes on kirjutanud raamatu «Alibaba: maja, mille Jack Ma ehitas» (Alibaba: The House That Jack Ma Built).

«Selle üle spekuleeriti ka varem, aga mitte midagi avalikku pole teatud,» ütles Clark The Wall Street Journalile. «Ta pole sel teemal mitte kunagi rääkinud. Mul on tunne, et selle küsimuse lahtisena hoidmine teenis kõige paremini tema rahvusvahelisele ambitsioonile ja profiilile,» lisas ta.

Ma’d on peetud senini pigem Pekingiga distantsi hoidvat. Maailma majandusfoorumis Davosis ütles ta 2015. aastal, et on soovitanud oma töötajatele kuidas valitsusega suhelda: «Armasta teda, aga ära abiellu.»

Mõned analüütikud peavad Ma parteilisuse avalikustamist suhtekorralduslikku liigutust partei usaldusväärsuse parandamiseks, eriti alates sellest ajast kui on näha, et Hiina loob eeliseid riigile kuuluvatele ettevõtetele eraettevõtete, nagu Alibaba ees.

Ma ise pole oma partei liikmelist kommenteerinud, kuid Alibaba teatas, et poliitilised sidemed ettevõtte tegevust ei mõjuta.