Sauele plaanitakse 100 miljonilist andmekeskust

Projekti veab juba 2015. aastast MCF Groupi juhatuse liige, telekomisektori taustaga Kert Evert, kes nägi, et turul on korraliku andmekeskuse rajamiseks tühi nišš – praegused andmekeskused pole piisavad töökindlad ja füüsiliselt turvalised, kirjutab Äripäev .

Ettevõtjate plaanitav andmekeskus näeb rohkem välja justkui kontorihoone, mitte angaar, nagu andmekeskusi tavapäraselt ette kujutatakse. «Meie lähtume kliendi soovidest – kutsume projekti modulaarseks,» sõnas Evert, lisades, et see tähendab seda, et suure hoone sees saab väiksemaid serveriruume vastavalt vajadusele muuta, laiendada ja ümber paigutada.