Taxify hõivas Euroopas uue turu

Taxify asutaja ja tegevjuhi Markus Villigu sõnul on nii Zagrebi autojuhid kui sõitjad juba mõnda aega väljendanud nõudlust soodsa ja kvaliteetse transpordivõimaluse järgi. «Horvaatia võttis hiljuti vastu ka uue seadusandluse, mis näitab, et turg on uutele transporditeenustele avatud. Me võtame selle väljakutFtehnikse rõõmuga vastu,» ütles Villig pressiteate vahendusel.

Taxify Horvaatia tegevjuht Daniel Tutić lisas, et Taxify pakub Zagrebis autojuhtidele paremaid tingimusi kui konkurendid. «Me mõistame, et rahulolevad juhid tähendavad ka rahulolevaid kliente. Sellepärast on meie eesmärk olla õiglane nii oma juhtide kui sõitjate vastu – kuna me võtame juhtidelt platvormi kasutamise eest kuni 40 protsenti vähem tasu kui meie konkurendid, tähendab see õiglast hinda ka sõitjatele,» ütles Tutić.