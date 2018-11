Apple kaotas maailma kõige väärtuslikuma ettevõtte tiitli

Apple'i aktsiad langesid esmaspäeval 1,77 protsenti pärast seda kui USA president Donald Trump ütles väljaandele The Wall Street Journal, et võib kehtestada imporditollid Hiinas valmistatud Apple'i toodetele nagu iPhone. Langus pühkis minema päevase aktsiatõusu (1,35 protsenti), viies ettevõtte väärtuse 814 miljardi dollari peale.

Apple'i aktsia on kukkunud novembrikuuga lausa 23 protsenti pärast seda, kui ettevõte teatas kuu alguses, et pühadehooaja müük jääb kahaneva nõudluse tõttu tõenäoliselt alla Wall Streeti ootustele. Globaalne nõudlus nutitelefonide järgi on aeglustumas ning suured mobiilitootjad ei suuda enam nii kiiresti müüki kasvatada kui varasematel aastatel.