Trump ähvardab kehtestada tollid iPhone'ile, Apple on löödud

Trump ütles intervjuus väljaandele The Wall Street Journal , et ta kavatseb G20 kohtumisel kruvid Hiina ümber veelgi koomale tõmmata ning igasugused Hiina poolsed pakkumised tollidest loobumiseks ei tule tõenäoliselt kõne alla. USA president plaanib 25. jaanuariks tõsta 200 miljardi dollari väärtuses Hiina importkaupade tollid 25 protsendi peale.

Samuti hoiatas ta, et järgmine voor tolle ei pruugi Hiinale viimaseks jääda, kui president Xi Jinping ei nõustu Trumpile meelepäraste kaubandustingimustega. «Kui me ei jõua kokkuleppele, siis ma panen neile 267 miljardit otsa,» hoiatas president, täpsustamata, kas need tollid oleks 10 või 25 protsenti.

Mitmed USA suurettevõtted on protesteerinud Trumpi tollipoliitika üle, sest nemad peavad sageli tollid kinni maksma ja see muutab omakorda tooted tarbija jaoks kallimaks. USA suurim jaekaubanduskett Walmart on näiteks hoiatanud, et kallimaks muutuvad šampoonid, puhastusvahendid, pabersalfrätikud jpm.