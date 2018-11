Hiina draakon sülgab Dolce&Gabbana pihta tuld

Aastas kulutatakse Hiinas luksuskaupadele seitse miljardit dollarit, mis on ligi kolmandik maailma luksuse käibest, selgub konsultatsioonifirma McKinsey äsjasest uuringust. Teine suur konsultatsioonifirma Boston Consulting Group prognoosib, et aastaks 2024 on hiinlaste osakaal maailma luksuskaupade turul tõusnud 40 protsendini ja 75 protsendi ulatuses sõltub just hiinlastest sektori kasvu jätkumine maailmas.