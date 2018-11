SEB: ehitusturul on lähitulevikus oodata olulist aeglustumist

Nestor ütles BNS-ile, et praegune ehitusmahtude kasv pole üllatav, kuna huvi uute eluasemete ostmise ja arendamise vastu on praegusel ajal niivõrd kõrge.

«Esiteks on olukord tööturul täna väga hea – tööhõive on ajaloo kõrgeimal tasemel ja keskmine palk suureneb ligi 7-protsendilises tempos iga aasta. Teiseks on vähemalt pikemaajalises vaates väga madal laenuintress. Kolmas ja kõige olulisem põhjus on demograafia – täna on esimese kodu ostmise eas arvukas 1980-ndate lõpus sündinud põlvkond,» toob analüütik välja ehitusmahtude kasvu põhjused.