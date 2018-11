Tippkokk: Tallinnas on nii palju restorane, et neisse ei jagu inimesi

Sageli võib kuulda mõnd tuttavat ütlemas: «Lähme sööma sinna uude kohta,» või mõnda restorani sisenedes mainib keegi teadvalt: «Jaa, see just avati.» Tõsi ta on, sest ainuüksi Tallinnas on viimase paari aasta jooksul avatud sada uut söögikohta. See tekitab Restoranide Ö ja Kaks Kokka peakoka Ranno Pauksoni sõnul olukorra, kus kliente igale poole lihtsalt füüsiliselt ei jagu.