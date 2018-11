Lennundusekspert: airBaltic lammutab Nordicat

Kukemelk märkis Äripäeva raadio saates «Globaalne pilk», et inimeste arusaamine lennundusest on oluliselt muutunud. Kui aastaid tagasi korgiti Tallinna–Helsingi liinil lahti šampanja ning soe toit lennul oli iseenesestmõistetav, pakuvad lennufirmad nüüd hoopis askeetlikumaid tingimusi – jalaruumi on vähem ning joogi- ja söögipoolisest võib tihti vaid unistada. Lendamine pole nii eksklusiivne kui varem.