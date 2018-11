Aafriklastele assotsieerus Tallinn tihti Itaaliaga, nad tahtsid parema elu poole, meenutab Tarmo Kõuts

Muuhulgas tuli tal korduvalt seilata ka Aafrika seiklusrikastel veeteedel, millest on Kõutsile eredalt meelde jäänud eriline aafrika lõhn, troopikakuumus, halvas korras navigatsioonimärgid ning sadamates pardale hiilivad laevajänesed.

"Iga sadam oli tõsine katsumus, juhtus nii, et enne välja minekut leidsime kusagilt mõne kaaslase. Aga õnneks Tallinna keegi kaasa ei jõudnud. Sellest oleks suur jamamine tulnud. Millegipärast Tallinn Aafrikas väga tihti assotsieerus Itaaliaga. Kaks korda leidsime laevast seltsimehed, kes arvasid, et laev läheb Itaaliasse, nad läksid parema elu poole, need polnud poliitilised pagulased," meenutab Tarmo Kõuts.