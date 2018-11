Victoria’s Secret: seks ei müü enam

Moerõivaste müüja L Brands, mille kaks kõige olulisemat brändi on Victoria’s Secret ja kehahooldustoodete müüja Bath & Body Works, aktsia hind on sel aastal langenud 41 protsenti. Languse põhjuseks on peamiselt Victoria’s Secreti, eriti rinnahoidjate käibe langus. Victoria’s Secret annab 35 protsenti L Brandsi käibest.

Victoria’s Secreti esimese poolaasta müük oli nii nõrk, et ettevõte oli sunnitud tegema nii tugevaid allahindlusi, mille tõttu ütlesid analüütikud, et bränd pole enam tugev.

Eelmisel nädalal kirjutas The Wall Street Journal, et Victoria’s Secreti tegevjuht Jan Singer lahkub ametikohalt.

Probleem on selles, et naised soovivad nüüd teistsugust pesu ja neil on teistsugused väärtused, kirjutab majnandusleht. 60 dollarit maksva polsterdatud rinnahoidjatele, mis on mõeldud meeste fantaasiate ergutamiseks, eelistavad nad odavamaid ja mugavamaid.

Victoria’s Secret on üritanud muutunud oludega kohaneda kahekordistades spordirinnahoidjate valikut ning isegi luues kollektsiooni tugevduseta ja polsterduseta pesu.

«Probleemiks on see, et bränd ei resoneeri klientidega, selle hinnastamise võim on läinud, selle turuosa on permanentse surve all ja laoseis on liiga suur,» kirjutas investeerimispanga Jefferies analüütik Randal Konik klientidele pärast Jan Singeri lahkumise teadet.