Trump on rahulolematu ka oma rahandusministriga

USA president Donald Trump on väljendanud rahulolematust oma kabineti rahandusminister Steven Mnuchini suhtes, süüdistades teda, et keskpanga (Föderaalreservi) juhiks sai Jerome Powell, kes on tõstnud baasintressi, mistõttu on president mures, et see võib aeglustada majanduskasvu 2020. aastal, mil käib presidendivalimiste kampaania.