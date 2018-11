Läti alkotootjad mures: aktsiisitõusuga kaotaksime eestlaste miljonid

Tema sõnul on Läti alkoholimüük tänavu märkimisväärselt kasvanud tänu Eesti piiri lähedal olevate piirkondade aktiivsele müügile. «Ehkki praegused tulemused on positiivsed, peaksime mõistma, et see turg on jõudnud tippu. Kui Läti tõstab järgmisel aastal alkohoolsete toodete aktsiisimaksu, tuleb piirikaubanduses järsk langus ning Läti eelarve kaotaks miljoneid eurosid,» ütles alkoholitööstuse liidu juht.