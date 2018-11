Õliühing kütuseaktsiisist: riik kas usaldab oma inimesi või ei usalda

Õliühingu tegevjuhi sõnul ei tohiks ära unustada, et kui aktsiise langetatakse, siis inimestele jääb rohkem raha kätte. "Riik kas usaldab oma inimesi või ei usalda. See on kõige praktilisem võit igale Eestimaa inimesele, sest kütuseaktsiis sisaldub pea igas ostu või teenuse hinnas. Eesti õliühing hindab kõrgelt dialoogi, mida on riigiasutustega peetud. Suhtumine on olnud mõlemalt poolt avatud ja just seepärast soovib Eesti Õliühing oma klientide, eeskätt transpordiettevõtete ja eratarbijate poolt välja öelda, et aktsiiside langetamine peab püsima päevakorral ja mida varem see ära tehakse, seda väiksem on kahju Eesti majanduse konkurentsivõimele," ütles Braun.