Amazoni Hispaania töötajad läksid mustal reedel streigile

Amazoni Madridi lähistel asuva San Ferandno de Henarese keskuse töötajad on juba kuid nõudnud kõrgemaid palku ja paremaid töötingimusi ning on streikinud ka varem sel aastal.

Ei ole selge, kui paljud töötajad streigivad, kuid ametiühingu CCOO esindaja Ana Berceruelo ütles uudisteagentuurile AFP , et logistikakeskuse töö on täielikult peatatud.

Amazon seevastu teatas, et «suurem osa hommikuse vahetuse töötajatest» on tööl ja haldavad tellimusi.

Logistikakeskus avati 2012. aastal, seal töötab umbes 2000 inimest ja lisaks Hispaaniale tarnitakse sealt kaupu ka mujale Euroopasse, ütles ametiühingu esindaja. Streigi põhjuseks on tema sõnul muutus töötingimustes, mis tõi kaasa haigushüvitiste ja puhkuste vähenemise.

Amazon tõrjus pressiteates ametiühingu etteheiteid ja teatas, et selle töötajatel on «konkurentsivõimeline palk, kõik hüved ja innovaatilised õppeprogrammid».

Streik on planeeritud 23-24. novembrile. Sel aastal on mitmeid streike plaanitud veel ka detsembriks, sellistele päevadele, mil Amazonil on tavapäraselt palju tellimusi, lisas Berceruelo.