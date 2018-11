Portaal: linnaametnik Fjuk omavolitseb ja nõuab Viru väljaku ümber ehitamist

Postimehega võttis ühendus Ignar Fjuk, kes selgitas, et tegemist on ideekorjega linna peaarhitejkti poolt koostatud lähteülesandele, et leida ruumilisi lahendusi Viru hotelli ja Narva maantee vahelisele väiksele alale. «Tegemist on Viru hotelli ukse ees oleva künkaga. Kõik, kes on sealt mööda käinud, on näinud, et taksod sõidavad kahe meetri kõrgusele hotelli juurde. See ei ole kooskõlas peatänava lahendusega. Peame leidma lahenduse, kuidas künka tasandamine sobituks linnaruumi,» kirjeldas Fjuk lähteülesannet.