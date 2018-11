EKRE tahab meremeestele 0% tulumaksu

EKRE fraktsioon esitas ettepaneku kehtestada Eesti lipu all sõitvate laevade meremeeste tulumaksuks 0%, põhjendades seda vajadusega tagada Eesti meremeeste konkurentsivõime. Sama ettepaneku on oma arvamustes teinud ka Eesti Laevajuhtide Liit, Eesti Laevaomanike Liit, Logistika ja Transpordi Assotsiatsioon, Merendusnõukogu ja Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing.

Riigikogu liikmed Krista Aru, Andres Herkel ja Külliki Kübarsepp esitasid ettepaneku, mille kohaselt peaksid Eesti lipu all sõitvaid laevu soodustuste saamiseks juhtima Eesti residentidest kaptenid.

Laevade Eesti lipu alla toomise eelnõu on teisel lugemisel ja teoreetiliselt oleks võimalik võtta see vastu praeguse Riigikogu koosseisuga ehk enne valimisi. Kuna maksusoodustuste andmine eeldab Euroopa Komisjonilt riigiabi loa saamist, võib protsess venima jääda. Ühena võimalikest lahendustest on eelnõu ettevalmistajad selle takistuse vältimiseks arutanud võimalust lahutada riigiabi eeldavad ning muud seaduse punktid ning võtta eelnõu praeguse riigikogu