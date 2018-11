Estlinki rike tõstis Eesti elektri hinna Soomest kallimaks

Kui enamasti on Nord Pooli elektribörsi Eesti ja Soome hinnapiirkondades sama hind – tänavu on hind erinenud 55 päeval ning keskmine hind on Eesti hinnapiirkonnas olnud megavatt-tunni kohta 14 sendi võrra Soome hinnast kõrgem – siis novembris on hinnad Eesti ja Soome vahel erinenud 14 päeval ning keskmine elektrihind on Eestis olnud 2,1 eurot Soome omast kõrgem.