LHV: uue ID-kaardi omanikud ei saa tõenäoliselt kohe meie internetipanka kasutada

Tallinn, 27.09.2018 Uue ID-kaardi esitlus. Politsei- ja piirivalveamet (PPA) tutvustas uut ja rohkemate turvaelementidega ning kontaktivaba liidesega ID-kaarti, mis jõuab kasutusse hiljemalt uuel aastal. The Police and Border Guard Board (PPA) on Tuesday introduced the newest version of Estonia's ID card, featuring additional security elements and a contactless interface, which will begin to be rolled out no later than next year. FOTO: MIHKEL MARIPUU/EESTI MEEDIA

