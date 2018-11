Samsung palus vabandust tehastes vähki haigestunud töölistelt

Aktivistide sõnul on Samsungi heaks töötanud inimestest 320 haigestunud tööga seotud haigustesse. Neist 118 on surnud.

Firma teatas varem novembris avaldatud leppes, et maksab iga töötaja pealt 150 miljonit vonni (116 000 eurot) kompensatsiooni. Lepe katab 16 vähivormi, mõnda haruldast haigust, nurisünnitust ja tööliste laste põetud pärilikke haigusi.

Skandaal tuli ilmsiks 2007. aastal, kui Suwonis asuvate Samsungi pooljuhtide ja kuvarite tehastes töötanud inimesed ja nende pered teatasid, et paljudel töölistel on diagnoositud või nad on surnud mitmesuguste vähivormide tagajärjel.