Naftahinnad langesid aasta kõige madalamale tasemele

Ülemaailmse toornafta hinna võrdlusalusena kasutatava Brenti toornafta futuurid LCOc1 saavutasid reedel hinnataseme 61,52 dollarit barreli kohta, mis on kõige odavam hind pärast möödunud aasta detsembrit. Brentil õnnestus hiljem küll natukene taastuda hinnale 62,10 dollarit barreli kohta, kuid võrreldes viimase sulgemishinnaga on tegu ikkagi 0,8-protsendise langusega.

Nii Brenti kui WTI hinnad on saavutanud novembris volatiilsustaseme, mida viimati nähti 2014-2016 aastate madalseisu ajal ning 2008-2009 majanduskriisi ajal.

Vaatamata sellele, et Iraan on vähendanud USA sanktsioonide tõttu eksporti, on üleüldine naftatootmine sellel aastal kõvasti kasvanud. Kolm maailma suurimat naftatootjat USA, Venemaa ja Saudi Araabia tootavad kokku ligemale 100 miljonit barrelit päevas, moodustades umbes kolmandiku globaalsest tarbimisest.