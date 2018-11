Läti karditootjal on Eesti rahadega suured plaanid

Karditootja Blue Shock Race asutaja ja tegevjuhi Artis Dauginsi sõnul sündisid elektrikardid mõttest arendada jätkusuutlikku tehnoloogiat ja elektrikartide valmistamine on tema hinnangul üks viis inimesi elektritehnoloogia võimaluste osas harida.

«Lõpetasin kunstikooli, aga hakkasin mõtlema, kuidas saaksin aidata oma riiki ja selle arengut, kuidas teha asju efektiivsemaks. Üks asi, mille olululisusest ma aru sain, on elektriline transport. Tulime elektrikartide arendamise mõtte peale, sest kardid on kiireim tee harida inimesi selle tehnoloogia osas, murdmaks stereotüüpe,» räägib Daugins.

Eesti ühisrahastusplatvormini Fundwise jõuti aga seetõttu, et Lätis analoogseid võimalusi ei ole. «Saime aru, et peame minema globaalseks, hakkasime otsima investoreid. Me käisime Dubais ja teistes kohtades ja ühel päeval sain kõne Fundwise»i meeskonnalt, et kas tahaksime alustada Balti riikidest,« avab Daugins Eesti platvormini jõudmise tausta.

Ta toob välja, et Balti riikidest investorite leidmine aitab ka panustada piirkonna majandusse. «Ka Fundwise'i jaoks oleme me esimene ettevõte, mis tuleb platvormile väljastpoolt Eestit. Meie mõlema jaoks oli see väljakutse,» märgib Daugins.

Blue Shock Race'i elektrilise hobikarti eeliseks traditsiooniliste kartide ees on heitgaaside ja müra puudumine, mistõttu on neid mugavam kasutada sõiduks siseruumides. Tavalised sisekardiradadel peab investeerima palju ventilatsiooni, elektrikardid on aga Dauginsi sõnul hea lahendus, kuidas saab tehnoloogia muutusega need probleemid lahendada.

«Paljud traditsioonilised kardirajad tahaksid seda vahetust teha,» lisab ta, tuues veel välja, et ka laste jaoks on elektrikardid paremad, kuna paljusid lapsei ehmatavad valjud helid ja vibratsioonid. «Nad jõuavad kiiremini sõitmiseni ja ei karda nii väga.»

«Elektrikartide ülalpidamiskulud on ka väiksemad, kuna sul ei ole vaja pidevalt näiteks parandada mootorit. Muidugi on akude küsimus, aga me anname häid garantiisid ning tuge ja seetõttu ei pea selle pärast muretsema,» räägib Daugins, kelle sõnul on ka elektrikartide pikaajalised kulud väiksemad. «Seega võib öelda, et saad samad tulemused vähema raha eest.»

Lähiaastatel soovib ettevõte avada elektrikardi keskused ka kaubanduskeskustes Eestis. «Me peame parasjagu läbirääkimisi ja loodame, et järgmisel aastal jõuame lepinguteni. Aga see on meie eesmärk - varem või hiljem jõuame ka siia.» Praegu on kardikeskused Liepajas ja Riias, huvi tuntakse elektrikardiradade vastu teisteski riikides.

Tuleval aastal plaanib ettevõte suurendada tootmist 500 kardini aastas, lisaks laieneda ka kardikeskuste poolest. «Plaanime avada uusi rallikeskusi üle Baltikumi ja Skandinaavia. Läheme ka Kanadasse ja Dubaisse. Muidugi plaanime ka valmistuda meistrivõistlusteks erinevates riikides. Järgmised kuus aastat töötame selle nimel, et saada elektrikartide võidusõit Pariisi olümpiamängude kavasse.» Dauginsi hinnangul on elektrikartide turu globaalne maht üle 4,2 miljardi euro ning see on pidevalt kasvamas.