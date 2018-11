Kuidas tehakse maailma parimat kohvi

Samuti on oluline teada, et kohviuba oleks õigem jahvatada vahetult enne kohvijoogi valmistamist – hapnik on kohvile suurim vaenlane ning õhuga kokkupuutel kaotab jahvatatud kohviuba kiiresti aroome ja maitseid. Jahvatamiseks

piisab kodustes tingimustes käsijahvatist, mis annab tunduvalt ühtlasema tulemuse kui näiteks nõukogudeaegne kohvijahvati Straume.

Alase sõnul on neile soovitatud, et nad soetaksid oma farmi ja hakkaksid kohviröstimise kõrval ka ise kohvi kasvatama. «See aga paneks meid olukorda, kus peaksime oma saaki müüma ka siis, kui see mõnel aastal hästi ei õnnestu,» selgitas ta. Ta on kindel, et farmerid saavad kohvi kasvatamisega paremini hakkama ning tänu sellele saab ka Coffee People oma klientidele kvaliteetsemaid ube pakkuda. Maitse ja kvaliteedi osas nad järeleandmisi teha ei plaani.

Esimene väljaskäik oma külast: Kolumbia kohvifarmerid Inga Aponte hõimust külastasid Coffee People’i kohviröstlat. Fotol Coffee People’i kaasasutajaHeili Politanov kohvifarmeritega röstlas kohvisid maitsmas. FOTO: Marek Metslaid

Kuhu edasi?

Tänaseks on ettevõte kümme aastat kasvanud ja arenenud ning Coffee People on jõudmas faasi, kus infrastruktuur hakkab valmis saama. „Aga miks seda ainult Eestis hoida?” küsib Alas, vihjates huvile vallutada välisturge. Kuigi Coffee People ekspordib praegu Taani, on soov laieneda ka teistesse Euroopa riikidesse. Tema sõnul on paljud välismaale kolinud eestlased neilt uurinud, kust saab välisriikides nende kohviube osta, sest nende kohviga harjunud ei ole välismaiste tegijate seast veel sobivat leidnud. Kuna hetkel välisriikides edasimüüjad puuduvad, siis tellitaksegi Coffee People’i ube välismaale kastide kaupa. Alase sõnul on aga esimesed sammud ekspordi suunas astutud ning loodetavasti saab varsti ka välismaistele Coffee People’i fännidele mugavamat lahendust pakkuda.

Eestis on Coffee People’il järjest enam kliente ettevõtete seas, kes soovivad ka kontorisse tõeliselt maitsvat kohvi ja mugavat täislahendust kohvi valmistamiseks. «Meil on hea meel, et üha rohkem kontoreid tahab oma töötajatele ja klientidele pakkuda sama maitsvat kohvi, kui saab heast kohvikust,» lisas Alas.

Täna saab Coffee People’i kohvi nautida ka mitmetes toitlustuskohtades üle Eesti, sealhulgas Blenderites, Gourmet Coffee kohvikutes, Surf-cafes, NOPis, Nohikus, Katharinenthali kohvikutes, Cafe More’s, Ristikheina kohvikutes, restoran Juures, Ribes, Hapsal Dietrichis ja mitmel pool mujal.

FOTO: Kredex

Jarmo Liiver

KredExi ettevõtlusdivisjoni juht

Coffee People on hea näide täielikust pühendumisest – oma huvile, oma ettevõttele, oma varustajatele ning lõpptarbija võimalikult täiuslikule kohvikogemusele. Ettevõtete tootmise ja tarneahelate jätkusuutlikkuse tagamine ei ole enam erand, vaid saamas normiks ning Coffee People on kahtlemata konkurentidest suure sammu võrra ees. KredEx on taganud erinevaid Coffee People’i kohustusi ning usume, et investeeringud on aidanud ettevõttel saada järjest tugevamaks.

Jätku hoole ja pühendumusega kasvatatud ja röstitud kohvile!