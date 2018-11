SEB ennustab Eestile üha aeglasemat majanduskasvu

SEB ökonomistid märkisid, et Eesti majanduskasv aeglustus mulluselt 4,9 protsendilt esimesel poolaastal 3,5 protsendile. Kasvu taga on peamiselt varud, eratarbimine ning eksport. Tugevad tulemused sektorites nagu nafta ja puidutooted on panustanud soodsasse arengukõverasse tööstuses, ent kindlustustundeindikaatorid ning muud andmed viitavad aeglustumisele tulevikus, seisab ülevaates.