«Pank» 6. osa – aga mis toimus tegelikult

Tegutsevatele suurpankadele läks ja neile jäi hulgaliselt pankrotistunud klientide laenu- ja liisinguklientide tagatisvara. Hambamehed naersid, et pankadel, eriti Hansa- ja Ühispangal on oma puidu-, piima- ja kaladivisjonid.

«Tagantjärele võib ju Daiwa juhtumit igatpidi hinnata, aga mina olen endiselt arvamusel, et me tahtsime sellega panka päästa. Vähemalt oma arust,» kinnitas Hoiupanga toonane juht Raidlale. «Kusjuures tänu Daiwale Hoiupanga aktsiaemissioon tegelikult ju ka õnnestus – me tõime Eestisse ligi 2 miljardit krooni (128 miljonit eurot – T.O.) raha. 690 miljonit (44 miljonit eurot) tuli emissioonist ja lisaks saime finantsturgudelt selle peale üle miljardi krooni laenuraha. Kui seda rahavoogu poleks olnud, võinuks mitmed Eesti ettevõtted kokku kukkuda.»