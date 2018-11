Eesti suurim grillsöe tootja paneb uksed kinni

1993. aastal omaaegse Viisnurga katlamaja opereerimiseks sündinud Greencoal ASi majandustulemused pole viimasel ajal just kiita olnud. Kolme aastaga on firma käive langenud neli korda, 6,9 miljonilt eurolt 1,7 miljonile eurole. Samuti on ettevõte aastaid kahjumit teeninud.

Viimasest äriregistrisse laekunud aruandest, mis kannab aastaarvu 2016, selgub, et audiitorid polnud Greencoali tuleviku osas juba toona eriti optimistlikud. Nad viitavad pea 500 000 eurosele nõudele, mille tagasi saamine võib võlgniku pankroti tõttu ebatõenäoline olla. Lisaks juhivad audiitorid tähelepanu 1,7 miljonilisele laenukohustusele pankade ees, mille tagasi maksmine või ajatamine on süveneva kahjumi tõttu löögi all.

Soome turg haihtus

Kuna ka 2017. aasta esimese nelja kuu kahjum oli 153 000 eurot, on firma finantsseis ja maksevõime kõvasti halvenenud, märkisid audiitorid. «Me ei ole omandanud piisavat kindlustunnet juhtkonna poolt ettevõtte tegevuse jätkuvuse tagamiseks koostatud tegevuskava realiseerumises, mida on kirjeldatud tegevusaruandes,» hoiatati juhatust toona.

Lisaks kukkus 2016. aastal pea täielikult ära Soome müük, mis oli üks põhilisi välisturge. Ettevõtte juhatus kirjutas, et konkurents tiheneb ja müügihind langeb, kuid samal ajal palga, energia- ja toorainekulud aina kasvavad. Seetõttu peatasid nad 2016. aasta grillsöe tootmise ja viisid juhatuses läbi restruktureerimise. Tunamullusest käibest lõviosa tuligi juba taaskasutatavast paberist tehtud pakendite müügist.

Uus töö ootab

Kuigi ettevõtte vaevles ilmselgete majandusraskuste käes, ütles Greencoali personalijuht Erika Mearu, et sulgemisotsust kannustas tagant ka heade tootmistööliste puudus. Eesti Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tansar on öelnud, et krooniliselt töökäte nappusest kujunenud Eesti ettevõtete suurim arengupidur.

Mearu loetles kurva uudise põhjustena üles veel elektrienergia ja võrguteenuste kõrget hinda, samuti tooraine kättesaadavuse puudust. «Mujal Baltimaades suudetakse analoogset toodet odavamalt toota ja seetõttu ei pääse me omahinnaga väga konkureerima,» lisas ta.

Selleks, et koondatavaid töötajaid aidata, on Mearu ühendust võtnud Soome metsanduskontserni Metsä Woodiga, kes avas sel aastal Pärnus võimsa kasevineeritehase, mis hakkab tööd andma 200le inimesele. «Palusin neil võimaldada meie töötajaid kiirkorras tööle aidata. Muidugi olid nad nõus seda korraldama ja arvan, et nad saavad endile nii mõnegi väärt töötaja,» lootis personalijuht.

Ka Metsä Woodist kinnitati Postimehele, et nad on Greencoali koondamisega kursis ning on valmis osa töötajaid enda tehasesse palkama.