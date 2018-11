Rail Baltic: toetus raudtee ehitamisele tõuseb

Elanikkonna toetus Rail Balticu projektile on kevadiselt 52 protsendilt kasvanud 57 protsendile. Mittetoetajate hulk vähenes eelmise uuringuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra 31 protsendini küsitletutest. Nende inimeste arv, kellel puudub seisukoht, on langenud seniselt 15 protsendilt 12 protsendile.

Keskmisest enam toetavad projekti inimesed, kellel on kiire rongiga sõidukogemus (toetus 68%). Toetus kasvab koos haridustasemega – enim on Rail Balticu projektil toetajaid kõrgharitud elanikkonna seas (67%). Vanuserühmadest on projekti suhtes positiivsemalt meelestatud 15-29- ning 30-49-aastased inimesed, mõlemad 60 protsendiga.