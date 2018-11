Aaviksoo: riigil peaks Ida-Virumaa arendamiseks olema miljardiplaan

«Kuidas see õnnestub, missuguses koostöös, mida tuua üle piiri, missuguste teadmiste baasil, missuguste inimestega − see on väljakutse, millele me peaksime praegu mõtlema, kui räägime ühtpidi kitsamalt põlevkivist, teistpidi kogu Virumaa tulevikust,» sõnas ta.

«See tähendab tegelikult poliitilisi valikuid − kuhu ja mida me lõppkokkuvõttes teha tahame. Kuhu me tahame investeerida 10-15 aastat järjest ja siis 20 või 30 aasta pärast öelda, et see strateegiline valik oli õige,» märkis ta, lisades, et see, mida me Virumaal teeme või tegemata jätame, on suures kontekstis oluline kogu Eestile.