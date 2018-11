«Pealtnägija»: praamiäri rahastajate sõnul püüab Leedo neile külma teha

Kaebajad eesotsas Richard Tominga ja Olav Miiliga väidavad, et Leedo rääkis riigilt välja pika ja tulusa praamilepingu, ostis sisuliselt nende rahaga uued laevad, aga laenude tagasi maksmise kõrval hakkas vahelt tegema ja kui ärimehed võlga nõudma hakkasid, järgnesid katteta lubadused ja kurnamistaktika.

Leedo nimetab etteheiteid provokatsiooniks ja kohtu mõjutamiseks. Tema advokaat Marko Pilv kinnitas, et dotatsioon läks laenude katteks ja jäi ülegi ning Leedo arvutuste järgi teenisid Miil ja kompanii oma algsed investeeringud tagasi juba mõne aastaga ning edasi oli puhas kasum.

Ärimeeste sõnul ei aja nad aga taga kasumit, vaid tahavad tagasi saada algselt mängu pandud raha - kokku nõuavad nad Leedolt koos intressidega üle nelja miljoni euro, mis on niigi nende sõnul kompromisside kompromiss.

Pooltel on teineteisele hulk etteheiteid, kuid kokkuvõttes jääb «Pealtnägijale» mulje, et ärimehed lõid keerulise firmade rägastiku, et riigi dotatsioone välja keerutada ja makse optimeerida, kuid kui hea äri lõppes, langesid nad ise sellesse ämblikuvõrku.



