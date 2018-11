Kuidas enda firmale ühisrahastusest investeeringuid leida?

«Näiteks elektrijalgratas, siider jne. Sellega on kõige lihtsam samastuda ja aru saada, mis protsess on. Tehnoloogilisi asju on keerulisem selgeks teha, mis on riskiaste ja mis võimalused,« räägib Fundwise»i asutaja ja tegevjuht Henri Laupmaa.

Enda platvormile ootab teenus ka pikemat aega tegutsenud ettevõtteid. «Meil ei ole ainult n-ö startupi tüüpi – aasta vanad, suur tootlus, suur risk – firmad, vaid ka pikemaajalised, stabiilsema kasvuga tegijad.»

Alguses ongi firma juures raha kaasanud peamiselt väiksemad-uuemad tegijad, praegu aga üritab Fundwise professionaalsemate ja vanemate ettevõteteni jõuda. «Kõige vanem praegu on vist seitse aastat tegutsenud ettevõte, keda oleme rahastanud.»

Kasvas välja Hooandjast

Praeguseks kolm aastat tegutsenud portaali algusaega meenutades ütleb Laupmaa, et see kasvas orgaaniliselt välja Hooandjast, mille taga oli samuti Laupmaa. Kui Hooandja on ühiskondlike projektide jaoks, siis üha enam tundsid huvi firmad. Nii tehtigi investeerimisformaadil ühisrahastus.

«Ise kirjeldame ennast kui investorite ja ettevõtete kohtumispaika. Konsulteerime neid, et nad suudaksid oma lugu hästi esitada, et nad saaksid oma asjad niimoodi üles panna, et see oleks arusaadav ja investorile söödav,» räägib Fundwise«i juht, kelle sõnul aitab firma ka kommunikatsiooniga.

Fundwise»i kaudu saab investor üldiselt firma osanikuks, mis tähendab, et tulu saab kas dividendidest või hilisemast müügist. «See on pikema perspektiiviga investeering,» võrdleb Laupmaa nende teenust laenu vahendavate ühisrahastuskeskkondadega nagu Crowdestate. «Laenude puhul on tavaliselt fikseeritud tähtaeg, fikseeritud intress. Sel puhul on risk suurem ja tõenäoliselt ajaperspektiiv ja horisont suurem, millal tulu tuleb.»

Siht ka välismaale minna

Seni on Fundwise«i keskkonda investeeringute kaasamiseks kasutanud peamiselt Eesti väikeettevõtted, näiteks joogivabrik Nudist, elektrijalgrataste tootja Ampler Bikes, Siidrikoda ning Liisu Arro keraamikakoda. Peagi käivitab kampaania Läti hobikardifirma Blue Shock Race ning varsti peaks käivituma ka üks Hollandi kinnisvaraprojekt.

»Otsime nii Eestist kui välismaalt investoreid,« räägib Laupmaa. Läti turul näiteks pole ühtegi ühisrahastusespetsiifilist platvormi, Eesti on lähim koht. Rootsis-Soomes, on sellised süsteemid aga jällegi olemas.

Lähiaja plaan ongi laieneda geograafiliselt, näiteks on firmal ühed USA koostööpartnerid, kellega tahab Fundwise Ameerika turule minna. Teine laienemissuund on temaatiline. »Tahaks rohkem rohetehnoloogia ja taastuvenergia projekte,« avaldab Laupmaa.