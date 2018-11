Kriis koidab: ärimees Raivo Hein kaotas Tallinna börsil paari nädalaga pool miljonit

«Tallinna börsil on minu portfell odavnenud viimase paari nädalaga oma poole miljoni euro jagu,» kommenteeris finantsvabadust nautiv investor Raivo Hein nii Tallinna börsi kui ka globaalsete turgude kukkumise mõju oma rahakotile. Korrektsioonid on räsinud ka investor Joonatan Uusväli portfelli. «Juba aasta algusest saadik pole tootlust olnud, pigem isegi vastupidi. Seega jah, iga päevaga oleme me kriisile lähemal,» arvas Uusväli.

Seda, et turgudele on hirmu juurde tulnud, tõdes ka «Rikkaks saamise õpiku» autor Jaak Roosaare. «Järjest rohkem turuosalisi saab aru, et seda langust ei olegi tagasi ostetud,» nentis Roosaare. «Kellel on raha peagi vaja, siis pigem ei soovitaks aktsiaid kokku osta,» lisas ta.