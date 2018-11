Merevägi tähistab 100. aastapäeva

Laevastiku ja mereväebaasi üksused paiknevad Põhja-Tallinnas asuvas Miinisadama linnakus. Eestil on Sandown-klassi miinijahtijad nimedega Admiral Cowan, Sakala ja Ugandi. Samuti on mereväes Lindormen-klassi staabi- ja toetuslaev Wambola, spetsiaalse väljaõppega miinituukrite grupp ning miiniinfokeskus, mille ülesanne on hallata miinisõjaga seonduvaid andmebaase.