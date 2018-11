Ikea koondab üle maailma 7500 töökohta

Koondamine on osa firma uuest strateegiast avada äärelinnades asuvate suurte kaupluste kõrval ka väiksemaid poode kesklinnades. Firma plaanib avada väiksemaid poode 30 suurlinnas.

«Tunnistame, et jaekaubandus on muutumas sellises mastaabis ja tempos, mida pole varem nähtud,» ja Ikea peab "investeerima ja arendama oma äri, et vastata vajadustele paremini ja uutmoodi", ütles Ikea poodide haldusfirma Ingka Group tegevjuht Jesper Brodin.