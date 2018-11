Personalifirma: Eestis on tippjuhtide põud

«2018. aasta on Amrop Eesti 25-aastases ajaloos kõige edukam. Vaid kümne kuuga oleme ületanud terve möödunud aasta 480 541 eurose müügitulu ning tänavu jõuame esmakordselt 500 000 eurose käibeni,» ütles Amrop Eesti juhtivpartner Aiga Ārste-Avotiņa ettevõtte pressiteates.

Avotiņa sõnul kogevad ülemaailmselt 36 protsenti tööandjatest raskusi nõutud oskustega talentide leidmisel – eriti juhtide ja tippjuhtide puhul. «Baltikumis on töötajate puudus meie keeruka demograafilise olukorra ja kasvava majanduse tõttu saanud eriti ilmseks. Enamik edukaid Eesti ettevõtteid mõistavad, et kasvamiseks peavad nad laienema rahvusvaheliselt ning selleks vajavad nad sobivaid juhtivtöötajaid,» leidis ta.

«Kohalikud idufirmad ja eraomandis olevad ettevõtted otsivad tihti spetsiifilisi valdkonnapõhiseid oskusi, mida on nii väiksel turul keeruline leida, seega vajavad nad juhtide leidmiseks piiriülest otsingut,» lisas Ārste-Avotiņa.

Võrreldes kahekümne ja isegi kümne aasta taguse ajaga on sihtotsingu äri Eestis teinud läbi palju muutusi. «Me näeme enda ettevõtet muutumas spetsialiseerunumaks. Tehnoloogia, digitaliseerimine, jaemüük, tootmine, taristu ja tööstuslikud lahendused on sektorid, milles on meie kompetents ja kogemused kõige suuremad ning mida näeme tulevikus veel enam arenevat,» ütles juhtivpartner.