City Motorsi omanik Talleks viis lõpule Fakto Auto ostu

«28 aastat selles äris olla on pikk aeg ja see paneb meie õlgadele vastutuse tuntud kaubamärki Fakto Auto edasi kanda,» märkis Padar septembris ja lisas, et Talleksi soov on lähiaastatel konkurentsitihedas autoäris kindlamalt kanda kinnitada ja suurematel on selleks alati rohkem võimalusi.