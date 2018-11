Ekspert selgitab: mis asjad on katastroofivõlakirjad ja milleks nad head on?

Katastroofivõlakirjad said tuule tiibadesse 1990ndate aastate keskpaigas peale Kariibidel möllanud orkaani Andrew. Orkaan Andrew pühkis kindlustusfirmade varadest umbes 30 miljardit dollarit ehk umbes kolm Eesti riigieelarvet. 1990ndate paarimilardiliselt kogumahult on selliste võlakirjade turg tänaseks kasvanud üle 35 miljardi suuruseks. Võrreldes USA võlakirjaturu hinnangulise 40 triljoni suuruse kogumahuga moodustavad katastroofivõlakirjad sellest siiski veel kaduvväikese osa.

Inimlik on selliste investeerimisvõimaluste puhul küsida, et mis saab siis, kui tuleb suur orkaan või maavärin? Kui riskid on hajutatud, ei tähenda see enamiku või kogu põhiosa kaotust. Mõnekümneprotsendilised allahindlused tulevad siiski aeg ajalt ette. Näiteks 2017. aastal tekitasid orkaanid Harvey, Irma ja Maria ning California metsatulekahjud katastroofivõlakirjade indeksis umbes 15 protsendise languse, mis on aga tänaseks juba tagasi tehtud.