Panga analüütik: pensioni nautimiseks tuleks igal kuul vähemalt paarsada eurot kõrvale panna

Mõne päeva eest küsis «Aktuaalne kaamera» inimestelt, mida nad teeksid teisest sambast saadava rahaga, kui see neile välja makstaks. Umbes pooled ütlesid kaamera ees, et nad investeeriksid selle, kuid ei osanud kohe öelda, kuhu. Ülejäänud ütlesid ausalt, et kulutaksid raha ära: kas teeksid kodus remonti või leiaks mõne muu vajaduse.

Kuigi praegu on alanud võistlus, kes suudab teise pensionisamba kohta kõige vängemalt öelda, on karm tõsiasi, et enamiku inimeste jaoks on teine sammas ilmselt nende ainuke finantsvara. Eestimaalased on aga saanud järjest jõukamaks, seetõttu peaksime enam mõtlema ka tulevikule ning kuidas investeerimisega algust teha, sest enamikul meist on lihtsalt liiga vähe raha, et seda mitte kasvama panna.

Eestlased sularaha või pangakonto usku

Senises arutelus on pensionisamba kriitikud võluvitsa näinud selles, et inimesed hakkavad enda raha ise investeerima. Praegused faktid seda aga ei soosiks. Viimaste andmete järgi (2018. aasta II kvartal) on Eesti majapidamistel pangakontodel ning sularahas 8,2 miljardit eurot. Võrreldes täpselt kümne aasta taguse ajaga, on see summa kasvanud üle kahe korra. Üllatavat siin midagi eriti pole: majandus kasvab, palgad suurenevad ning inimestel on aina rohkem vaba raha. Eesti on järjest jõukam ning see vaatab vastu ka inimeste pangakontodelt. Ühtlasi kipub suur osa inimesi eelistama n-ö toetatud lahendusi ehk kui riik pakkus möödunud majanduskriisi ajal võimalust ajutiselt teise sambasse lisamakseid teha, kasutas näiteks LHV klientidest seda üle poole.

Samal ajal on börsifirmade aktsiate ning investeerimisfondide osakute suhe hoiuste ja sularahaga püsinud kümne aasta tagusega peaaegu samal tasemel (8% vs. 10%), ehkki raha, mida investeerida, on aastatega kaks korda juurde tulnud. Seega pole suurt hüpet investeerimises toimunud. Natuke liialdades võib öelda, et vaatamata järjest suuremale tuntud investorite ja blogijate lainele, on väga vähesed meist rahapaigutamisega algust teinud. Numbrid kinnitavad seda, mida Eesti inimesed ka ise enda kohta ütlevad: oleme väga tavaliste pangakontode ning sularaha usku – kui raha juurde tekib, eelistame oma jõukust hoida kas madratsi all või nullintressiga pangahoiusel.

Ühtlasi näitab statistika, et tavaline pangakonto ning sularaha on kaugelt esimesed valikud neile, kes veel kordagi investeerinud pole. Järeldus näib selge ja ühene: me ei oska rahaga midagi pihta hakata isegi siis, kui seda parajasti jagub ja isegi üle jääb. Väärtpabereid plaanib aga kindlasti osta vaid mõni protsent Eesti elanikest, ehkki just aktsiaturud on pakkunud ajalooliselt kõige paremat pikaajalist tootlust – ehk kasvatanud investorite raha kõige enam.