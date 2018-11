Ettevõtja Nordicast: parem ühendatus on tähtsam kui suur kasum

«Me peame ikkagi otsima balanssi ja otsustama ühiskonnana ära, kas me tahame, et meie rahvuslik lennufirma oleks ülikasumlik või tahame saada võimalikult palju otselende. Mina ütlen ettevõtjana, kui välismaalastega palju suhtlejana ausalt, et see on kindlasti ala, kus me võiksime taluda väikest kahjumit ehk parem ühendatus on olulisem kui see, et Nordica teeniks suurt kasumit,» rääkis Kotka ETV «Ringvaates».