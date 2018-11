Bitcoin langes aasta sügavaimasse põhja

Mis on krüptoraha?

Krüptovaluuta on vääring, mille puhul tavaliselt pankade poolt pakutud usaldusteenus ja turvalisus raha vastu, on tagatud krüptograafiaga ehk matemaatikaga. See tähendab, et kõik tehingud, olgu selleks müük, ost või ülekanne, on krüptograafiliselt turvatud ja seda krüpteeringut on sisuliselt võimatu lahti murda. Sama meetodiga on tagatud ka raha loome erinevate krüptovaluutade puhul.