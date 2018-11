Pruuli: Keskerakonna sotsiaalmaksu lagi on «kingitus rikastele»

Teatavasti käis Keskerakond möödunud nädalal välja valimislubaduse tõsta sotsiaalmaksu lagi neljakordse keskmise palgani ehk umbes 5300 euroni. See tähendab, et kui muidu moodustub sotsiaalmaks 33 protsenti inimese brutopalgast, siis pärast seda saab maks fikseeritud lae ja palga kasvades enam absoluutarvudes suuremaks ei lähe.

Pruuli kirjutas selle peale Äripäevas , et sotsiaalmaksu lagi võiks olla madalamal, hoopis 3000-3500 euro peal, kuna see mõjutaks reaalselt ettevõtjaid looma Eestisse spetsialistide töökohti juurde ning vähendama ka sotsiaalset lõhet palgatöötajate ja ettevõtjate vahel.

Ta on kindel, et iga lisanduv «sotsiaalmaksu laega» uus spetsialist (kas siis tagasi tulev eestlane või mujal sündinu) on kindlasti neto-toetaja ravieelarvesse – tema peale kulub vähem kui ta raviteenust vajab. 10 000 uut 3000-eurost töökohta toob eelarvesse 119 miljonit eurot aastas.