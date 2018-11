Sven Nuutmann asub uuest aastast tööle investeerimisfirma UP Investi juhatuses

Sven Nuutmann lahkub 1. jaanuarist AS-i Eesti Meedia juhatuse esimehe ametikohalt ning asub tööle investeerimisfirma ja Eesti Meedia emaettevõtte UP Investi juhatuses.

Koos senise juhatuse liikme Marko Virkebauga saab Nuutmanni ülesandeks järelevalve UP Investi olemasolevate investeeringute üle ning tulevaste investeeringute planeerimine ja analüüs.

UP Investi omaniku Margus Linnamäe sõnul on neli ja pool aastat väldanud koostöö Nuutmanniga olnud väga viljakas, mistõttu soovib ta näha Nuutmanni senisest suuremat rolli UP Investi investeeringute juhtimisel.