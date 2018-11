Linnaisad tõmbasid Leedu miljonäri liiga suurele hotellile pidurit

Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet ütles täna, et 149 numbritoaga hotell võib sellele kohale küll sobida, kuid pakutud variant on liiga suur, arvestades kohapealset liiklust ja juurdepääse. Seetõttu ei andnud linn projekteerimistingimuste taotlusele omapoolset kooskõlastust.

Sveti sõnul on nad siiski valmis hotelli kerkimist toetama, kui see teenib linnaruumilisi eesmärke ning vastab antud asukoha tingimustele.

Möödunud aasta 9. mail ostis GVP Invest aadressil C. R. Jakobsoni 2 // Tartu maantee 49 kinnistu 3,3 miljoni euroga. Praegu asub seal Eha Keskus, mille üürnikeks on muuhulgas Vilniaus prekyba kontserni kuuluvad Maxima toidukauplus ning Euroapteek.Kinnistu müüjaks oli Paani Varahalduse AS, mis kuulub Austria kodanikule Reinhold Bauerile. Ettevõtte juht on samuti leedulane, Algirdas Rozmanas, kes kuulub ühtlasi Grand Prix kaubamärki kandvate kasiinofirmade juhatusse.