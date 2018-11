Energiavesi sündis tüdimusest

«Püüdsime leida analoogseid brände maailmast ning analüüsida, kuidas neil seni läinud on. Kuid kuna tegemist on suhteliselt uue tootekategooriaga, siis just sellist brändi nagu vaja, me ei leidnudki,» räägib müügi- ja turundusvaldkonna taustaga Beliefi tegevjuht Raido Kereme, kuidas energiavesi ühes äripartner Gert-Kristjan Rungiga loodi. «Järelikult tuligi toode ise valmis teha.»

Kui esialgu oli Beliefi energiavesi suhkruvaba, siis veidi peale esimese tegutsemisaasta möödumist selgus, et vaatamata suhkrusisalduse vähendamise trendile eelistavad kliendid siiski juua magusaid jooke. «Sellest tulenevalt tegime mingi hetk retsepti ringi ning madala kalorsusega joogid lähevad inimestele paremini peale kui täiesti ilma suhkru või magustajateta,» räägib ta. Sünteetilise magustaja kasutamist nad siiski ei poolda ning sellest sündisid ka loodusliku magusainega joogipartiid. Uue retseptiga tootevalik on Kereme kinnitusel aga väga hästi vastu võetud - seda näitavat nii müügitulemused, kui ka fännide igapäevane tagasiside.

Eesti joogiturul on Kereme sõnul konkurents äärmiselt tihe. «Vee kategooria üleüldiselt on juba niivõrd konkurentsirohke, et arvestatavaid investeeringuid tegemata on pikaajaliselt kasvamine väga suur väljakutse,» märgib ta. Veel tihedamaks kisub konkurents aga välisturgudel.

«Iga meie valdkonnas tegutsev ettevõtja peaks endale teadvustama, et välismaal keegi Eesti tootjaid avasüli ei oota ning kõik tuleb ise välja võidelda,» räägib Kereme. Võitluses ellu jäämiseks tuleb tema sõnul aga koostada läbimõeldud strateegia, mida järjepidevalt rakendada.

«Maailmas on tuhandeid brände, mis kõik soovivad pääseda samadele riiulitele, kuhu sinagi. Seega väga tähtis on aru saada, miks sina peaksid sinna saama ja nemad mitte. Täna ekspordime oma toodangust umbes kolmandiku, kuid see osakaal ajas kasvab,» räägib ta.

Beliefil on parasjagu käimas läbirääkimised mitmete edasimüüjatega välisturgudel. «Kuid siin kehtib reegel, et kui kellegagi äri teed, siis peab edasimüüjal olema sarnane arusaam brändi kasvatamisest ning antud valdkonna ärist üleüldiselt,» lisab Kereme.

Praegu toimetab ettevõte lisaks Eesti turule ka Prantsusmaal, Slovakkias ja Soomes. «Hollandis on protsess hetkel pooleli. Riike, millega oleme läbirääkimiste faasis on siin veel, aga see kõik võtab jube palju aega. Ka selline riik nagu Šveits, seal on meil üks huviline olemas. Varakevadel hakkab aga rohkem vastuseid tulema, kuna suvi on tipphooaeg.»

Läbi erinevate teede on ettevõte tänaseks jõudnud oma tootmisega Eestisse. Varem villiti energiavesi Taanis, selle aasta juunis valmis aga esimene partii Eestis. Kui uue retsepti alusel on tänavu toodetud ligi 200 000 pudelit energiavett, siis tuleval aastal plaanitakse jõuda minimaalselt poole miljoni pudelini.

«Näeme väga tugevat kasvupotentsiaali, kuna nii vesi, kui ka energiajookide kategooria kasvavad pöörase kiirusega. Nende kategooriate tarbimise kasvu põhjustavad paljude tegurite kõrval kindlasti ka see, et inimeste elutempo muutub iga päevaga järjest kiiremaks. Samuti otsivad inimesed poest tooteid, mis aitaks neil kiire elutempoga hakkama saada. Ja me ei näe antud trendi raugemist veel niipea,» räägib Kereme.