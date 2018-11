Facebook ja Apple kandsid taaskord börsil raskeid kaotusi

Paljuski tehnoloogiaaktsiatest koosnev indeks Nasdaq langes kolm protsenti, jätkates nii nüüdseks juba kuus nädalat kestnud langust. Indeksisse kuuluva Facebooki aktsia saavutas oma kõige madalama taseme pärast 2017. aasta veebruarit ja on peaaegu kolmandat kuud jutti juba punases. Facebook teeb tõenäoliselt peagi rekordi oma kõige pikimas kaotuste jadas aktsiaturul.

Sotsiaalmeediaplatvormi aktsia kukkus esmaspäeval üle viie protsendi, pärast seda kui väljaanne The Wall Street Journal kirjutas sellest, kuidas tegevjuht Mark Zuckerberg süüdistab oma paremat kätt Sheryl Sandbergi Cambridge Analytica skandaali lahvatamises ja selle hilisemas haldamises. WSJ avaldas pika artikli, milles kirjeldatakse kuidas Zuckerberg on muutunud Facebooki arvukate skandaalide tõttu tõredaks ja pole ettevõtte juhtivtöötajatega sugugi rahul. Väidetavalt lubas Zuckerberg juulis hakata ettevõtet agressiivsemalt juhtima, mis on viinud mitmete töötajate lahkumiseni.

Mitte kuigi parem päev polnud ka Apple'il, kelle aktsia läks nelja protsendiga langusesse samuti The Wall Street Journali artikli pärast, kus toodi välja, et ettevõte on vähendanud iPhone'ide tootmist kahaneva nõudluse tõttu. Artikli järgi on Apple vähendanud iPhone XR, XS ja XS Max mudelite tellimusi. Apple aktsia on oma tippseisuga võrreldes langenud juba 20 protsenti.

Arvutite videokaartide tootja Nvidia aktsia langemine algas juba neljapäeval ning jätkus ka esmaspäeval, mil aktsia kaotas taaskord oma väärtusest 11 protsenti. Nvidia punaste börsipäevade taga on eelkõige kehvad kolmanda kvartali majandustulemused, mille taga on krüptomulli lõhkemine. Kuna bitcoin kaotab kiiresti väärtust, siis on paljud krüptokaevandajad hüljanud videokaartide ostmise, mida kaevandamisel kasutatakse. Nvidia tegevjuht Jensen Huang nimetas praegust olukorda «krüptopohmelliks».